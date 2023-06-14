رجال الأعمال بالإسكندرية تتقدم بمقترح لاستكمال منظومة اشتراطات التراخيص الصناعية

كتبت-شيرين صلاح:

تقدمت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بمقترح لهيئة التنمية الصناعية لاستكمال منظومة اشتراطات التراخيص الصناعية وآليات طرح الأراضي، بحسب بيان من الجمعية أمس الأربعاء.

وعقدت لجنة الصناعة والمناطق الصناعية بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، بحضور محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبرئاسة المهندس مجدي الصيصا، لقاء مع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمقر الجمعية بغرض التعريف بجهود تطوير الهيئة وحل مشاكل المتعاملين معها.

وأوضح المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، رؤية الهيئة في مساندة الصناعة المصرية وتشجيع الاستثمار الصناعي في مختلف المناطق الصناعية وآليات طرح الأراضي ومنح التراخيص الصناعية، كما استعرض خطة الهيئة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات للمتعاملين معها.

وناقش أعضاء الجمعية، مع رئيس الهيئة، العقبات والمشاكل التي تواجههم، وتوجهوا بمقترح لاستكمال منظومة اشتراطات التراخيص الصناعية، وهو مقترح لاستخدام تصنيف ISIC في توصيف اشتراطات البناء واجبة التنفيذ لكل صناعة، ووعد رئيس الهيئة بدراسة المقترح.

وشارك بالحضور من جانب الجمعية، الدكتور عبد المنعم حافظ، والدكتور محمد محرم نواب، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد غتوري مستشار المجلس، وأحمد منسي الأمين العام المساعد للجمعية، ومحمد عبد العزيز عرفة عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى لفيف من السادة رؤساء اللجان وأعضاء الجمعية.

وحضر اللواء محمد سليم رئيس الادارة المركزية للفروع ، و محمد كمال المستشار الفني لرئيس الهيئة، و رحاب حمدي مدير إدارة خدمة العملاء، و المهندس علاء حماد رئيس فرع الهيئة بالإسكندرية، وفقا للبيان.

كما شارك بالحضور من الجهات الخارجية، المهندس نبيل أبو حمدة رئيس جمعية مستثمري مرغم، والدكتور عبد الفتاح عبد الغني عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري برج العرب، والمهندس مجدي الوليلي رئيس لجنة الصناعة بمجلس أمناء مدينة برج العرب وعضو مجلس النواب