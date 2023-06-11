فايز الضباعني رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية خلفا لمختار توفيق

كتب- مصطفى عيد:

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بتكليف الدكتور فايز الضباعني بتسيير أعمال وظيفة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتاز بوزارة المالية لحين شغل الوظيفة.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد، جاء قرار الوزير رقم 278 لسنة 2023 بتكليف الضباعني، خلفا لمختار توفيق والذي بلغ سن المعاش بعد رحلة من العطاء والتفاني والإخلاص في العمل وخدمة بلده ومصلحته.

كما أصدر وزير المالية قرارًا رقم 279 لسنة 2023 بتكليف كل من الدكتور السيد محمود محمد عبد الله صقر، ورشا عبد العال حسن عبد الله راضي بتسيير أعمال وظيفتي نائب رئيس مصلحة الضرائب بالمستوى الوظيفي الممتازة بوزارة المالية، بالإضافة إلى عملهما وذلك لحين شغل هاتين الوظيفتين.

وأصدر الوزير كذلك قرارًا رقم 280 لسنة 2023 بتكليف خالد محمود محمد حسن بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية، بقطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ بالمصلحة، وذلك بالإضافة إلى عمله.