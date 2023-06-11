البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.97% إلى مستوى 17691 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.99%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.98%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1% إلى مستوى 17347 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.