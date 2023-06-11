إعلان

BBC

البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

10:27 ص الأحد 11 يونيو 2023
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

المؤشر الرئيسي للبورصة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.97% إلى مستوى 17691 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.99%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.98%.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 1% إلى مستوى 17347 نقطة، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي.

سوق مصراوى

المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 البورصة ترتفع الأسهم الصغيرة تعاملات اليوم الأحد

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

فايز الضباعني رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية خلفا لمختار توفيق
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market