غرفة الصناعات الغذائية تنظم مؤتمرها السنوي الثاني الاثنين المقبل

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، تنظيم مؤتمرها السنوي الثاني بعنوان "الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية"، الاثنين المقبل.

ويأتي ذلك بحضور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحسب بيان من الغرفة اليوم.

ويشارك في المؤتمر رؤساء المؤسسات والهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين والشركاء الاستراتيجيين للغرفة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، بجانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورؤساء المصانع والشركات الأعضاء، بحسب البيان.



وقال أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن تنظيم المؤتمر السنوي يأتي في إطار سعي الغرفة، والتزامها بتطوير وتنمية شركات تصنيع الأغذية والمشروبات للعمل على رفع تنافسية وجودة المنتجات المصرية وتمثيل مصالح أعضائها لدى جميع الجهات والمؤسسات.

وأضاف الجزايرلي أن المؤتمر السنوي للغرفة يعد النافذة التي يتم من خلالها طرح ومناقشة أهم التحديات التي تواجه صناع الغذاء في مصر، وحلقة الوصل بين الخبراء وجميع الشركاء لتقديم توصيات وحلول تسهم في تحسين وتهيئة مناخ الأعمال.

وأشار إلى أن المؤتمر السنوي يخلق مناخا تشريعيا وشراكة فاعلة وإيجابية نحو المزيد من فرص النمو وزيادة الاستثمار والتصدير ورفع جودة وتنافسية المنتجات الغذائية المصرية.

وأوضح الجزايرلي أن من أهم المحاور التي يركز عليها المؤتمر السنوي الثاني في مجموعة من الجلسات النقاشية، توحيد كافة التشريعات السارية، وإصدار قانون الغذاء الموحد دعما للاستثمار وتعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في التوافق مع متطلبات الأسواق، وتحديد احتياجات الصناعة والحوافز المطلوبة لزيادة الصادرات، بالإضافة إلى جلسة حول تطبيق نظم الرقابة على المنشآت على أسس ومبادئ تحليل المخاطر.