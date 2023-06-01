انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم والباذنجان وورق العنب، خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأسعار أمس، في سوق العبور لتجارة الجملة، وفي المقابل ارتفعت أسعار الفلفل الرومي والحامي والخيار الصوب والبلدي والبامية.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 2.5 و4 جنيهات، بانخفاض 1.25 جنيه.

البطاطس بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 8 جنيهات و11 جنيها.

الكوسة بين 6 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 11 و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع 1.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار الصوب بين 7 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات، بارتفاع جنيها.

البامية بين 18 و25 جنيها، بارتفاع جنيه.

ورق العنب البناتي بين 11 جنيهات و15 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 3.5 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 10 و15 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 10 و15 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و17 جنيها.

مشمش عمار بين 20 و25 جنيها.

البرقوق بين 15 و25 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.