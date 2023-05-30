1800 فرصة عمل يوفرها ملتقى التوظيف السنوي لمعهد تكنولوجيا المعلومات

كتب- علاء حجاج:

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات ملتقى التوظيف السنوي، الذي ينظمه معهد تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 29 مايو حتى 20 يونيو لخريجي المعهد في التخصصات الداعمة لصناعة الإلكترونيات في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "مصر تصنع الإلكترونيات".

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء، تعقد فعاليات الملتقى في مقر المعهد بالقرية الذكية تحت شعار "مصر تصنع الإلكترونيات" وذلك بمشاركة 60 شركة محلية وعالمية من قطاعات تكنولوجية مختلفة بإجمالي فرص عمل تصل إلى 1800 فرصة.

ويتيح الملتقى فرص توظيف لخريجي برامج معهد تكنولوجيا المعلومات والتي تم تصميمها بالشراكة مع بعض من شركاء القطاع في التخصصات المرتبطة بصناعة الإلكترونيات وهي: "Vector - E-mobility - Embedded Security - Testing for Automotive"؛ إضافة إلى قاعدة بيانات من كوادر في تخصصات أخرى داعمة لأعمال التحول الرقمي والمواكبة لاحتياجات سوق العمل.

ومن بين هذه التخصصات الذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، ونظم المعلومات الجغرافية، وإنترنت الأشياء، وصناعة الألعاب، والبرمجيات مفتوحة المصدر، والجافا وغيرها من التخصصات ذات الطلب في سوق العمل على الصعيدين المحلي والعالمي وأسواق العمل الحر، وفقا للبيان.

وقال طلعت إن وزارة الاتصالات تستهدف جعل مصر مقصدا إقليميا وعالميا للكفاءات في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى تطلع العديد من الشركات العالمية إلى إقامة مراكز تعهيد أو التوسع في مراكزها بمصر.

وأضاف أن مصر لديها ميزة استراتيجية تتمثل في الثروة البشرية خاصة وأن 40% من الشعب أقل من 30 عاما، بالإضافة إلى كونها تحظى بقاعدة عريضة من الكوادر في الوقت الذي تواجه فيه العديد من الدول ندرة في الموارد البشرية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تتعاون الوزارة مع العديد من الدول لسد الفجوة المهارية التي تعاني منها هذه الدول من خلال توفير الكفاءات المصرية.

وأوضح وزير الاتصالات أن بناء القدرات الرقمية وتوسيع قاعدة الكفاءات يعد في مقدمة أولويات خطط عمل وزارة الاتصالات باعتباره حجر الزاوية في تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ولتوفير المهارات التي تتطلبها الشركات مما يسهم في تنمية صادرات مصر الرقمية.

وأشار إلى أن الوزارة تحرص على التوسع في تنفيذ خطط التدريب على عدة مستويات؛ من حيث التوسع في أعداد المتدربين إلى 56 ضعفا خلال 5 أعوام لترتفع من تدريب 4 آلاف متدرب في العام إلى تدريب ربع مليون متدرب خلال العام الجاري، فضلا عن التوسع الجغرافي في أنحاء الجمهورية من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات.

وقالت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إن الملتقى هو إحدى آليات التواصل مع شركاء القطاع في التخصصات المختلفة والتي تعكس نبضاً متجدداً لاحتياجات السوق يستفيد بها المعهد لتنعكس على تصميم وتخطيط وتنفيذ البرامج التدريبة، وأيضا للمساهمة كماً وكيفاً للوفاء لتلك الاحتياجات المتسارعة الطلب على المدى القريب والمتوسط.

وتتضمن فعاليات الملتقى عقد عدد من ورش العمل يقدمها خبراء من شركات محلية وعالمية، بالإضافة إلى جلسات لتوعية الخريجين بفكرة التوظيف وفرص العمل المتاحة، وأيضًا جلسات للتوعية والتعريف بمميزات العمل بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وفقا للبيان.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات اللقاءات المباشرة مع الشركات خلال الفترة من 4 حتى 20 يونيو 2023 داخل أفرع معهد تكنولوجيا المعلومات بكل من القرية الذكية، والإسكندرية، وأسيوط، والمنصورة، والمنوفية، والإسماعيلية لتستمر بعدها اللقاءات عن بُعد.