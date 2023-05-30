ارتفاع المكرونة والجمبري.. سعر السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار كيلو السمك المكرونة والسبيط والكاليماري والجمبري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت سعر كيلو الكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

استقر سعر كيلو السمك البلطي بين 71 و73 جنيها، بارتفاع جنيه.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 60 و90 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 130 و270 جنيها، بارتفاع 20 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و160 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وزاد سعر كيلو الجمبري الصغير إلى بين 70 و170 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 70 و90 جنيها.