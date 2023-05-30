بعد أيام من بيع 10% منها.. المصرية للاتصالات تربح 4.1 مليار جنيه في 3 شهور

كتب - علاء حجاج:

قفز صافي ربح الشركة المصرية للاتصالات بعد الضرائب خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 4.1 مليار جنيه محققا نموًا بنسبة 144% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبحسب بيان من الشركة اليوم الثلاثاء عن نتائج أعمالها خلال الربع الأول، يرجع النمو في الأرباح إلى زيادة إيرادات الاستثمار، الأمر الذي حد من الزيادة في تكاليف الإهلاك والاستهلاك والمصروفات التمويلية.

وبحسب نتائج الأعمال، بلغ إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة 14 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري محققا نموا قدره 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في إيرادات جميع وحدات الأعمال وخاصة وحدات أعمال الجملة والتي ساهمت بنسبة 70% من إجمالي النمو.

كذلك نمت إيرادات البنية التحتية بنسبة 86% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وكذلك ارتفعت إيرادات الخدمات المقدمة بالدولار، وفقا للبيان.

وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى الخدمات المقدمة خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 5% و7% على الترتيب.

بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل إلى 12.4 مليون عميل خلال الربع الأول محققا نسبة نمو 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقا للبيان.

وحقق الربح التشغيلي للشركة طفرة خلال الربع الأول من العام الجاري محققا نموا قدره 101% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية، وذلك نتيجة للأداء التشغيلي المتميز، الذي خفف من أثر الارتفاع في تكاليف الإهلاك والاستهلاك البالغ 31% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 1.3 مليار جنيه بنسبة 9% من إجمالي الإيرادات، بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 6.1 مليار جنيه بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 43% وبعد استبعاد أثر سداد آخر دفعات الترددات الجديدة، تصل النسبة إلى 28%.

وقال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن نتائج أعمال الربع الأول لعام 2023 توضح قدرة الشركة على تعظيم الاستفادة من أصولها المتنوعة وموقعها الاستراتيجي.

كانت وزارة المالية، المالك الرئيسي، انتهت منذ أيام قليلة من استكمال بيع حصة الـ 10% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات بقيمة وصلت إلى نحو 4 مليارات جنيه، والتي اشتراها مستثمرون أغلبهم مصريون إلى جانب العاملين في الشركة عبر طرحها في البورصة.