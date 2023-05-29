زيادات بأكثر من 100%.. أسعار صكوك الأضحية في 4 جمعيات خيرية

كتبت- دينا خالد:

قفزت أسعار صكوك الأضحية، في أغلب مؤسسات العمل الخيري في موسم عيد الأضحى لهذا العام، حيث ارتفعت إلى الضعف في بعض المؤسسات، مقارنة بالعام الماضي.

وتراوحت أسعار صكوك الأضحية المستوردة هذا العام بين 4100 جنيه و4950 جنيها للصك، كما تراوح سعر صك الأضحية البلدي بين 7750 و8550 جنيها للصك، بحسب أسعار الصكوك في 4 جمعيات أهلية.

ويقبل عدد كبير من المواطنين على هذه الصكوك لأنها تمثل بديلا أرخص من تحمل تكلفة شراء الأضحية بالكامل، حيث يساهم مع آخرين في تحمل شراء الأضحية، كما أنها توفر عليهم عناء الذبح وتوصيل اللحوم لمستحقيها من الفقراء خلال أيام العيد.

وقفزت أسعار المواشي البلدية هذا العام بأكثر من 100% في الكيلو القائم، نتيجة نتيجة لارتفاع الأعلاف ونقص المعروض من الماشية، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولين بشعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

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وتختلف أسعار صكوك الأضحية من جمعية لأخرى، بحسب كميات اللحوم، وأنواعها سواء مستوردة أم بلدية.

ويقدم مصراوي، في هذا التقرير أسعار صكوك الأضحية في 4 جمعيات:

1- بنك الطعام المصري:

وصل سعر صك الأضحية في بنك الطعام إلى 7750 جنيها للعجل البلدي، مقابل 3950 جنيها العام الماضي.

فيما بلغ سعر الصك للحم المستورد إلى 4950 جنيها، مقابل 2500 جنيها في العام الماضي.

ويمثل الصك الواحد قيمة خروف أو سُبع (1/7) عجل، طبقاً للشريعة الإسلامية، ويقول البنك إن النسبة الأكبر من الذبح تكون عجول، لأن صافي لحومها تمكنه من زيادة عدد المستفيدين.

والأضحية للعجل البلدي تحتوي على (7 صكوك) بقيمة 54250 جنيها، وللعجل المستورد (7 صكوك) بسعر بـ 34650 جنيها.

وبالنسبة لصك العجل البلدي، فإن الذبح والتوزيع يتم في مصر خلال أيام عيد الأضحى.

أما صك الأضحية المستورد، فإن الذبح يتم خلال أيام العيد خارج مصر في (السودان والهند وأستراليا) طبقاً للشريعة الإسلامية، في مجازر معتمدة من الحكومة وهيئة الخدمات البيطرية لوزارة الزراعة، مع حضور مندوب من بنك الطعام، بحسب موقع البنك الإلكتروني.

ويمكن شراء الصك عن طريق رقم حساب التبرع في البنوك، أو الموقع الإلكتروني للبنك، أو من خلال مندوب يذهب إلى المنزل، كما يوضح البنك.

2- مؤسسة مصر الخير:

وصل سعر صك الأضحية البلدي في مؤسسة مصر الخير إلى 8550 جنيها مقابل 3990 جنيها في العام الماضي.

ويحصل صاحب الصك على ثلث الأضحية، أي حوالي نحو 9 كيلوجرامات من اللحم، يتسلمها بدءا من رابع أيام العيد.

3- جمعية الأورمان:

توفر جمعية الأورمان 3 أنواع من الصكوك، الأول للعجول المستوردة الصغيرة بقيمة 4100 جنيه.

والنوع الثاني للصكوك، هو عبارة عن عجول كبيرة مستوردة، بمبلغ 5700 جنيهًا.

والنوع الثالث عبارة عن عجول بلدي، بسعر 8100 جنيه (وذلك مقابل 3390 جنيها العام الماضي).

وتوفر جمعية الأورمان نظاما لتقسيط ثمن صك الأضحية، لمدة تصل إلى 12 شهرا، بحد أدنى 330 جنيها شهريا، وبحد أقصى 600 جنيه، ويشمل الآتي:

- صك مستورد صغير بمقدم 1170 جنيها وقسط شهري 330 جنيها.

- صك مستورد كبير بمقدم 1300 جنيه وقسط شهري 400 جنيه.

- صك بلدي بمقدم 1500 جنيه وبقسط شهري 600 جنيه.

ويكون نصيب الفرد من الصك نحو 9 أو 11 كيلو باختلاف حجم الصك.

4- جمعية رسالة:

يبلغ سعر الصك البلدي نحو 8 آلاف جنيه، فيما يبلغ سعر الصك المستورد نحو 4900 جنيه.