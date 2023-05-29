بعد تراجع الصباح.. هبوط جديد بسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات، وانخفض الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها في بداية تعاملات اليوم مقارنة بما كانت عليه مساء أمس، وواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بنفس القيمة، ليصبح إجمالي التراجع في الجرام 30 جنيها حتى الآن.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1560 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2006 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2340 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2674 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا نحو 1945.57 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع بنحو 89 سنتا بنسبة 0.05% عن مستواه في نهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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