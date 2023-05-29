تراجع مرتقب لأسعار المكرونة في الأسواق بعد انخفاض الدقيق

كتبت- شيرين صلاح:

توقع هشام أبو الدهب، عضو شعبة الحبوب بغرفة الجيزة التجارية، تراجع أسعار المكرونة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انخفاض أسعار الدقيق بالأسواق.

وأوضح أبو الدهب، لمصراوي، أن الانخفاض في سعر المكرونة سيكون تدريجيا، ومع مزيد من التراجع في أسعار الدقيق سيكون هناك مزيد من الهبوط في أسعار المكرونة.

وبحسب تاجر تجزئة تحدث لمصراوي، فإن متوسط سعر كيلو المكرونة يتراوح بين 20 و24 جنيها حاليا بحسب الجودة والشركة.

وذكر التاجر أن بعض مصانع المكرونة أخطرت التجار بخفض الأسعار للمستهلك فيما يتعلق بالإنتاج الجديد خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيحدث بعد الانتهاء من بيع المنتجات المتوفرة حاليا بالمحلات.

وشهدت أسعار الدقيق انخفاضا في الأسواق خلال الفترة الماضية، حيث يتراوح سعر طن الدقيق استخراج 72% بين 13 و13.5 ألف جنيه مقابل 13.5 و14 ألف جنيه، حسبما ذكر عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، في بيان سابق هذا الشهر.

وذكر السلاموني أن تراجع الدقيق جاء بعدما انخفض سعر الطن قبل ذلك من مستوى بين 15 و15.5 ألف جنيه في بداية شهر مايو الجاري.

وفي تصريح لمصراوي، أرجع السلاموني تراجع أسعار الدقيق خلال الشهر الجاري إلى طرح القمح في البورصة السلعية لأصحاب المطاحن والمصانع عند 10600 جنيه للطن، وبداية موسم حصاد القمح وانخفاض الطلب.

كانت أسعار الدقيق شهدت ارتفاعات غير مسبوقة بالأسواق خلال الأشهر الماضية، جراء أزمة تكدس البضائع في الموانئ، واشتكى أصحاب مصانع المكرونة الخاصة والمطاحن من نقص المعروض من القمح والدقيق الحر لديهم.

وأدت هذه الشكاوى لتدخل الحكومة والتي بدأت منذ ديسمبر الماضي الإفراج عن كميات من القمح المستورد تدريجيا، بالإضافة إلى طرح الدقيق لأصحاب المصانع والمطاحن في البورصة السلعية لمساعدتهم على الاستمرار في المنظومة.