قرار بإلزام دفعة جديدة من الشركات بمنظومة توحيد معايير ضريبة المرتبات

كتب- مصطفى عيد:

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية " قرارًا بإلزام 327 من الجهات / الشركات بالمرحلة الثالثة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، اعتبارًا من 15 أغسطس 2023، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين.

وذكرت المصلحة أنه يمكن الاطلاع على هذا القرار رقم 251 لسنة 2023 بإلزام الشركات، والكشوف المرفقة به والوارد بها أسماء الشركات الملزمة بالتطبيق من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، على الرابط التالي: (اضغط هنا).

وقال رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من استراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي.

وأضاف عبد القادر أن تطبيق المنظومة يهدف أيضا إلى تمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.

وأوضح مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم 251 لسنة 2023، فإنه يجوز لغير الجهات / الشركات الواردة بالكشوف المرفقة بهذا القرار طلب تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وقال إنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وكافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة، وتسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة.

وأضاف توفيق أن ذلك خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي: (اضغط هنا).

وذكر أنه للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يمكن الاتصال على الخط الساخن (16189) من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.