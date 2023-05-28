الخروف يبدأ من 9 آلاف جنيه.. أسعار الأضاحي تقفز إلى الضعف هذا العام



كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار مواشي الأضحية هذا العام بنسبة تتخطى 100% للكيلو القائم، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وقلة المعروض من الماشية، بحسب مسؤولين في شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، تحدثوا لمصراوي.

وقال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار المواشي ارتفعت هذا العام إلى الضعف حيث تراوح سعر كيلو القائم من العجول بين 150 و160 جنيها مقابل 70 و75 جنيها العام الماضي.

وسجل سعر كيلو القائم من الضأن نحو 180 جنيها هذا العام، مقابل 85 جنيها العام الماضي، بحسب عبد الباسط.

واتفق معه محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، وقال لمصراوي إن سعر القائم من العجول شهد ارتفاعات كبيرة حيث وصل الكيلو إلى 165 جنيها هذا العام، كما سجل سعر الضأن 180 جنيها.

وأرجع عبد الباسط، ارتفاع الأسعار إلى الزيادات الكبيرة في أسعار الأعلاف خلال العام، نتيجة نقص المعروض منها وتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار، والاعتماد على استيراد الأعلاف من الخارج.

وقفزت أسعار العلف بالأسواق خلال الأشهر الماضية نتيجة تكدس كميات كبيرة منها بالموانئ (قبل حل أزمة تكدس البضائع عامة بنهاية يناير الماضي)، مما خلق أزمة في منظومة الدواجن والماشية، نظرا لاعتماد المنظومتين في التربية على كميات العلف في التغذية.

وعانى المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين وصناع تحدثوا في وقت سابق لمصراوي، لكن الدكتور مصطفى مدبولي أعلن في شهر يناير الماضي انتهاء مشكلة تكدس البضائع وعودة الأوضاع في الموانئ لطبيعتها.

وأضاف شرف أن موسم عيد الأضحى هذا العام يشهد هدوءا كبيرا في الطلب، مقارنة بأي موسم من المواسم السابقة بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح عبد الباسط أن أكثر الإقبال هذا العام على شراء الضأن، بسبب قلة وزنه وبالتالي أسعار أقل مقارنة بالعجول.

ويتراوح وزن الخروف الحي بين 50 و70 كيلو، أي أن متوسط سعر الأضحية (الخروف) بين 9 آلاف و12600 جنيه، ويتراوح وزن العجل الحي بين 400 و600 كيلو، أي أن متوسط سعر الأضحية (عجل) بين 60 ألف جنيه و90 ألف جنيه، بحسب عبد الباسط.