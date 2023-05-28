انخفاض البصل والبامية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار البصل والفاصوليا والخيار الصوب وورق العنب والبامية، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها أمس السبت، في سوق العبور لتجارة الجملة، بينما ارتفعت أسعار الكوسة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.25 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 4 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 7.5 جنيه و12 جنيها، بانخفاض جنيه.

الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفاصوليا بين 3.5 و6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الملوخية بين 4 و9 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات.

البامية بين 18 و24 جنيها، بانخفاض جنيهين.

ورق العنب البناتي بين 13 و18 جنيها، بانخفاض جنيهين.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 3.5 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 12 و20 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 12 و20 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و17 جنيها.

مشمش عمار بين 20 و25 جنيها.

البرقوق بين 15 و25 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.