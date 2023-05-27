القباج تبحث مع "الجايكا" نتائج مشروع "تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة"

كتبت- دينا خالد:

استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد هيئة التعاون الياباني "الجايكا" برئاسة الدكتور تاناكا شينشيرو رئيس البعثة اليابانية بالقاهرة ومستشار شئون التعليم بمقر جايكا بطوكيو والوفد المرافق له.

وتم اللقاء في إطار التعاون المشترك بين الجانبين بشأن مشروع "تحسين جودة تنمية الطفولة المبكرة"، وذلك بحضور هاني هلال وزير التعليم العالي، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.

ويهدف اللقاء إلى التعرف على النتائج المختلفة للمرحلة الثانية للمشروع، والتي تم إطلاقها في سبتمبر 2022 وتضمنت تطوير آليات متابعة دعم الحضانات، وتطوير مناهج التعلم، وتنفيذ حملات توعية لأولياء الأمور، وتنمية قدرات العاملين والمسئولين.

وكان قد تم استهداف إجمالي 413 حضانة في 8 محافظات في المرحلة الأولى، وسيتم التوسع في المرحلة الثانية لتشمل عدد أكبر في قرى، بحسب البيان.

وقالت القباج، إن الوزارة تتبنى رؤية محددة نحو تكثيف الاهتمام في السنوات الأولى من عمر الأطفال وبصفة خاصة الألف يوم الأولى، وشمولهم بالرعاية الصحية والتغذوية، وبالتعليم والتنشئة الصحيحة، وأهمية اكتشاف أي نوع من الإعاقة أو من عيوب الشخصية الذي قد يعيق التطور السليم للطفل إذا لم يتم تناوله بشكل صحيح.

واستعرضت القباج نتائج البحث الميداني الذي تم على مستوى قرى حياة كريمة بشأن وضع حضانات الطفولة المبكرة والتي أفادت بنتائج إيجابية تخص نسب الإشغال، ووجود حضانات دامجة تقبل أطفال ذوي الإعاقة، واستمرار التواصل مع أولياء الأمور، وارتفاع نسبة التطعيمات، ووجود حوالي 70% من تلك الحضانات بالدور الأرضي.

وسجل ترخيص الحضانات نسبة منخفضة بنحو 46% من إجمالي الحضانات، وعدم ميكنة إجراءات العمل بالحضانات إلى بنسبة 32% فقط، وانخفاض الوعي الغذائي لدى العاملين بالحضانات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأمراض التنفسية لدى الأطفال، بحسب القباج.

وأثير نقاش بين الجانب المصري والياباني حول إمكانية تبني مبدأ العمل بنموذج الحضانات المنزلية لاعتبار سرعة الانتشار في الحضانات وإلحاق أكبر عدد ممكن من الأطفال تحت سن 5 سنوات بالحضانات، مع توفير اعتبارات الأمن والسلامة، وتطوير قدرات القائمين عليها.

وأكد الجانب الياباني، على أن هذا النموذج تم اتباعه في اليابان، خاصة في بداية تطوير القطاع، وذلك سبيلاً للتوسع في إقامة حضانات جديدة في المناطق الجديدة، وكنموذج ملائم منخفض التكلفة لبعض الأسر.

ووعد الجانب الياباني بتقديم المنتجات الفنية المتاحة لديه في ذلك القطاع، كما تطرق الحديث لأهمية تقديم الدعم الكافي في مجال تطوير نظم المتابعة المميكنة لوضع الحضانات والأطفال.

وتم عقد زيارة ميدانية لمحافظة الاسماعيلية لزيارة إحدى الحضانات التي قامت جايكا بتطوير ركن الألعاب بها، بالإضافة إلى عقد حملة توعية لأولياء الأمور حول أهمية التعلم من خلال اللعب.

وأكد تاناكا، على أن الجانبين المصري والياباني لديهما نفس المفهوم الخاص بأهمية التعلم من خلال اللعب كأداة أساسية لتطوير الأطفال واكتشاف أي احتياجات خاصة لديهم من خلال اللعب، كما أشار الى أهمية دور الوزارة في تحفيز ميسرات دور الحضانة بالتدريب المستمر وآليات المتابعة والتقييم.