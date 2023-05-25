هبوط كبير.. لماذا تتراجع أسعار البيض في الأسواق؟

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت أسعار البيض باختلاف نوعه بحوالي 9 جنيهات بالأسواق خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، بينما استقرت أسعار المزرعة عند نفس مستويات الأسبوع السابق، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف السيد، أن سعر كرتونة البيض الأبيض تراجعت في الأسواق تراجع الأسبوع الجاري إلى بين 80 و82 جنيها مقابل 90 جنيها الأسبوع الماضي، كما هبط سعر كرتونة البيض الحمراء إلى بين 84 و85 جنيها مقابل 95 جنيها الأسبوع الماضي.

وكانت أسعار البيض بالمزرعة هبطت الجمعة الماضية بحوالي 9 جنيهات ولكنها لم يصل تأثيرها على سوق التجزئة إلا مع بداية الأسبوع الجاري، لتسجل في المزرعة 85 جنيها لكرتونة البيض الأحمر و78 جنيها لكرتونة البيض الأبيض، وفقا لقول رئيس الشعبة لمصراوي.

وأرجع السيد تراجع الأسعار إلى انخفاض الطلب على الشراء خلال الفترة الماضية.

وعن أسعار الدواجن اليوم، استقر سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة بين 60 و62 جنيها، على أن يباع في الأسواق للمستهلك عند 70 جنيها.

وسجل سعر طن الذرة الصفراء إلى بين 14800 جنيه و15 ألف جنيه، وبلغ سعر طن الفول الصويا بين 39 ألف جنيه و39500 جنيه، وفقا لقول رئيس الشعبة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.