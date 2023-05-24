وفد حكومي هولندي يزور اقتصادية قناة السويس لبحث الاستثمار بالطاقة الخضراء

كتب- مصطفى عيد:

استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمقر خدمة المستثمرين بالسخنة وفداً رفيع المستوى من إحدى المؤسسات الحكومية بهولندا تعمل في مجال الطاقة الخضراء ورفقتها إحدى الشركات العاملة بذات المجال؛ وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء.

كان في استقبال الوفد اللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، حيث تأتي الزيارة عقب جولة ناجحة لرئيس المنطقة الاقتصادية لهولندا شملت زيارة مدينة روتردام للتعريف بالمنطقة الاقتصادية ولقاء مجتمع الاستثمار الهولندي وترويج الفرص الاستثمارية بالمناطق والموانئ التابعة أمام الشراكات الراغبة في الاستثمار، وفقا للبيان.

وأوضح نائب رئيس الهيئة أثناء عرضه التقديمي إمكانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مناطق صناعية متكاملة و6 موانئ متصلة بالبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، كما استعرض القطاعات المستهدفة بالمناطق الصناعية.

وأكد أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر قائمة على محاور رئيسية وهي تصنيع الوقود الأخضر من هيدروجين أخضر، وأمونيا خضراء، وكذا توطين الصناعات المكملة لهذه الصناعة من محللات كهربائية وألواح شمسية وتوربينات رياح وغيرها، مشيراً إلى الحوافز الاستثمارية وتأهيل العمالة الفنية، للعمل بمثل هذه المشروعات الضخمة.

كما عرض نائب رئيس الهيئة، خلال اللقاء، مذكرات التفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي بلغت 23 مذكرة تفاهم، تم تحويل 9 منهم لاتفاقيات إطارية للبدء في التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المستهدفة.

وأشار إلى المساحات المخصصة لمشروعات الوقود الأخضر والتي تبلغ 20 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة والتي خصصت لهذه المشروعات بعد أن كانت 13 كم مربع وذلك نظراً لزيادة الإقبال على هذه المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وعقب اللقاء أجرى الوفد جولة تفقدية لمنطقة السخنة الصناعية حيث تفقد الوفد شركة مصر للهيدروجين الأخضر، أول مصنع لإنتاج الوقود الأخضر وكذا جولة تفقدية بالمواقع المحددة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وفقا للبيان.