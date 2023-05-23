صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.14% إلى مستوى 16787 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.87%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.42%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 450.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 483.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 65.8 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.57% إلى مستوى 16764 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الاثنين.