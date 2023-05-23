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صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

02:57 م الثلاثاء 23 مايو 2023
صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

مؤشر البورصة الرئيسي - أرشيفية

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.14% إلى مستوى 16787 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.87%، وصعد مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.42%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 450.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 483.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 65.8 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.57% إلى مستوى 16764 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الاثنين.

سوق مصراوى

المؤشر الرئيسي للبورصة عود جماعي لمؤشرات البورصة GX30 لأسهم الصغيرة شتريات المستثمرين

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