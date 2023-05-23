انخفاض الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم والباذنجان والملوخية والخيار البلدي وورق العنب البناتي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء عند أسعار أمس الاثنين، في سوق العبور لتجارة الجملة، وفي المقابل ارتفعت أسعار البصل.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

البطاطس بين 4 و6 جنيهات.

البصل بين 10 جنيهات و15 جنيها، بارتفاع جنيه.

الكوسة بين 6 و9 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الملوخية بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البامية بين 20 و30 جنيها.

ورق العنب البناتي بين 14 و20 جنيها، بانخفاض جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال الصيفي بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و15 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الفراولة بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 5 و10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 17 و25 جنيها.

العنب البناتي الأحمر بين 17 و25 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و17 جنيها.

مشمش عمار بين 20 و25 جنيها.

البرقوق بين 15 و25 جنيها.

البطيخ (بطيخة من 4 إلى 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

الموز البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.