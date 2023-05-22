دراسة: مصر ضمن أرخص 10 دول عربية في تكلفة إنترنت الموبايل (جدول)
كتب- علاء حجاج:
أظهرت إحصاءات موقع Cable.co.uk عن الدول الأقل في سعر 1 جيجابايت إنترنت عبر الموبايل، تصنيف مصر ضمن الدول العربية الـ 10 الأرخص.
وبحسب البيانات التي جمعها الموقع في دراسة نشرها على موقعه، احتلت مصر المركز الـ 67 عالميا في تكلفة الـ 1 جيجابايت إنترنت بسعر 0.93 دولار تقريبا، ما جعلها بالمركز التاسع عربيا.
فيما احتلت الجزائر المركز الأول عربيا بهذا التصنيف بعد تقدير متوسط سعر الـ 1 جيجبايت بـ 0.48 دولار محتلة بذلك المركز الـ 29 عالميا.
ثم جاءت ليبيا بالمركز الثاني عربيا والـ 39 عالميا بمتوسط سعر 0.61 دولار، ثم الأردن بمتوسط 0.63 دولار لكل 1 جيجابايت وفي المركز الـ 41 عالميا، ثم الصومال بسعر 0.63 دولار وفي المركز الـ 42 عالميا.
وجاءت دول العراق والمغرب والكويت والسودان في المراكز من الخامس حتى الثامن على الترتيب، ثم مصر في المركز التاسع، ثم جزر القمر في المركز العاشر.
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