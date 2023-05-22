خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والدواجن والحديد والذهب
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار اللحوم والفول والدواجن بينما انخفض سعر كيلو الجبن الأبيض اليوم الاثنين بالأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لآخر تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، كما قفز سعر طن حديد عز مجددا.
وعادت أسعار الذهب للارتفاع في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، ليصل صافي الزيادة في الجرام خلال اليوم حتى الآن إلى 30 جنيها.
وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:
قطار لا يتوقف.. 60 جنيها زيادة بسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات
ارتفاع أسعار اللحوم والفول وانخفاض الجبن الأبيض بالأسواق اليوم الاثنين
ارتفاع البصل والفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
ارتفاع البلطي والبوري.. سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور
قفزة في سعر "حديد عز" اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
أسعار البيض اليوم الاثنين في المزرعة
متوسط أسعار الدواجن يرتفع اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)
سوق مصراوى
-
أحدث الملابس العصرية للنساء لصيف 2023تفاصيل
-
أفضل أثاث من البلاستيك لتجديد الشرفة أو الحديقة تبدأ من 360 جنيهاتفاصيل
-
أفضل مضرب وصاعق للذباب 2023 يبدأ من 150 جنيهاتفاصيل
-
أسعار شنط السفر لو رايح مصيف.. تبدأ من 600 جنيهاتفاصيل
-
أفضل شاحن للهاتف الذكي يبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أنواع الثلاجات في مصر بقسط شهري يبدأ من 178 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: