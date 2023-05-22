ارتفاع أسعار اللحوم والفول وانخفاض الجبن الأبيض بالأسواق اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الدواجن واللحوم والفول وزيت الذرة والجبن الرومي، في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار الجبن الأبيض، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 28.15 جنيه، بزيادة 46 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 36.7 جنيه، بارتفاع 1.12 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.13 جنيه، بزيادة 1.02 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 63.65 جنيه، بزيادة 29 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 20.44 جنيه، بزيادة 62 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.12 جنيه، بزيادة 54 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 48.98 جنيها، بارتفاع 2.73 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 77.77 جنيه، بزيادة 4.11 جنيه.

البيض البلدي (بيضة): 4.42 جنيه، بتراجع 6 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 303.4 جنيه، بزيادة 2.29 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 85.39 جنيه، بزيادة 2.59 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.16 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الفول السائب: 36.82 جنيه، بزيادة 1.82 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 88.42 جنيه، بتراجع 2.49 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 191.78 جنيه، بارتفاع 12.38 جنيه.

لتر اللبن السائب: 19.86 جنيه، بتراجع 11 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 29.09 جنيه، بزيادة 2.33 جنيه.