ارتفاع البلطي والبوري.. سعر السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي والمكرونة والبوري، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري والجمبري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 73 و75 جنيها، بارتفاع جنيهين.

ويتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

ارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي إلى بين 60 و90 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.

وانخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح إلى بين 130 و270 جنيها، بانخفاض 20 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و160 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و170 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وزاد سعر كيلو البوري ليتراوح بين 70 و90 جنيها، بارتفاع جنيهين.