قفزة في سعر "حديد عز" اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر طن حديد عز في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، بينما هبط سعر طن الحديد الاستثماري، وارتفع سعر طن الأسمنت.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39901 جنيه، بتراجع 441 جنيها.

سعر طن حديد عز: 40517 جنيها، بزيادة 1463 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2040 جنيها، بزيادة 23 جنيها.