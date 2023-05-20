سعر الذهب اليوم يواصل الصعود.. و65 جنيها زيادة حتى منتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر بنحو 40 جنيها، بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في الصباح، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر الذهب ارتفع بنحو 25 جنيها للجرام في تعاملات الصباح مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصل إجمالي الزيادة خلال اليوم حتى الآن إلى 65 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1550 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 1993 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2325 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 2657 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وزاد سعر الجنيه الذهب إلى 18600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية بالأسواق العالمية، ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1977 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) وذلك في نهاية تعاملات أمس الجمعة، بارتفاع 20 دولارا بزيادة 1.03% مقارنة بما كان عليه في نهاية تعاملات أمس الأول الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب