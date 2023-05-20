غرفة صناعة الحبوب: انخفاض جديد بسعر الدقيق في الأسواق



كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار الدقيق انخفضت في الأسواق مرة أخرى، حيث يتراوح سعر طن الدقيق استخراج 72% بين 13 و13.5 ألف جنيه مقابل 13.5 و14 ألف جنيه.

وذكر السلاموني، في بيان للغرفة اليوم السبت، أن هذا التراجع يأتي بعدما انخفض سعر الطن قبل ذلك من مستوى بين 15 و15.5 ألف جنيه.

وأشار إلى توفير كميات كبيرة من النخالة الخشنة "خليط الزوائد " بالمطاحن 72‎% "الحر" بسعر 10 آلاف جنيه للطن.

وأضاف السلاموني أن مطاحن القطاع العام والخاص التموينية "المنظومة التموينية " توفر النخالة الخشنة بسعر 8 آلاف جنيه للطن وذلك للأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية وتجار الأعلاف والمربين.

وأشار إلى استمرار تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية على كميات كبيرة من الأقماح المستوردة بصفة منتظمة بالتوازي مع استلام القمح المحلي من المزارعين بسعر 10 آلاف جنيه للطن بعد زيادة سعر الأردب إلى 1500 جنيه في إطار حرص الدولة على دعم وتشجيع المزارعين.

وقال السلاموني إنه يتم صرف 60 كيلو نخالة للموردين بسعر 8 جنيهات للكيلو عن كل طن قمح يتم توريده كحافز إضافي للمزارعين.

وتابع أن سعر طن الذرة الصفراء الأوكراني انخفض بالأسواق إلى 12 ألف جنيه للطن بعدما كان يتراوح سعره من 18 و19 ألف جنيه، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في أسعار الأعلاف مما سينعكس بالإيجاب على أسعار الدواجن.

وأكد السلاموني وجود رصيد من الدقيق لدى المطاحن، وأيضا أرصدة كبيرة من الأقماح لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية تكفي لفترات طويلة.

وتوقع السلامونى أن تنخفض الأسعار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة مع استمرارية تداول القمح وزيادة الكميات المعروضة على منصة البورصة المصرية للسلع.

وأوضح أن البورصة المصرية للسلع ساهمت في تخفيض أسعار الدقيق استخراج 72 % خلال الأيام الماضية، مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن والمخبوزات والحلوى لصالح المستهلك.