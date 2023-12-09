"تنمية المشروعات" يستهدف زيادة التعاون مع الجزائر لدعم رواد الأعمال

كتب- مصطفى عيد:

قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يستهدف زيادة التعاون مع دولة الجزائر الشقيقة في مجال دعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، بحسب بيان من الجهاز اليوم السبت.

وأشار رحمي، خلال لقاء مع الدكتور ياسين وليد الصغيرة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بالجزائر، إلى الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الشركات الناشئة في تحقيق النمو الاقتصادي وإمكانية تبادل الخبرات بين البلدين في هذا الإطار.

جاء ذلك على هامش مشاركة رحمي في قمة الوزراء الأفارقة المكلفين بالمؤسسات الناشئة والمنعقدة على هامش "النسخة الثانية للمؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة"، والذي انعقدت فعالياته بجمهورية الجزائر في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر ونظمته وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، تحت رعاية رئيس الجمهورية الجزائرية.

وأكد رحمي، على هامش مشاركته في القمة، حرص الجهاز على إتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني للشركات الصغيرة الناشئة، وتهيئة البيئة التنظيمية اللازمة لنموها في مصر والتوسع فيها، بهدف المساهمة في خلق فرص عمل لائقة وواعدة ومستدامة للشباب والخريجين من أصحاب الأفكار الريادية.

وأوضح أن الجهاز يعمل وفقا لسياسة الدولة على تعزيز التعاون مع مختلف الدول العربية والأفريقية لدعم رواد الأعمال، ومساعدتهم على تنفيذ مشروعاتهم وتيسير تبادل الخبرات بينهم وبين المشروعات المماثلة في هذه الدول.

وأشاد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالتنظيم المتميز للمؤتمر في نسخته الثانية، والذي يعد خطوة هامة على مستوى التعاون الإقليمي من أجل النهوض بالمؤسسات الناشئة والشباب المبتكر، لمساعدتهم في التغلب على التحديات التنموية التي تواجهها القارة في جميع المجالات.

وتفقد الرئيس التنفيذي للجهاز معرض المؤسسات الناشئة الجزائرية والأفريقية الذي تم تنظيمه بمشاركة نحو 200 عارض من أصحاب الشركات الأفريقية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والاتحاد الأفريقي، وشركات مصرية ناشئة.

كما تفقد الجناح المصري الخاص بالمشروعات الناشئة حيث أكد لأصحاب الشركات أن الجهاز يولي اهتماما كبيرا للشركات الناشئة في مصر، ويعمل على توفير الدعم اللازم والبنية التحتية اللازمة والتمويل لمساعدتها على التطور والاستمرار.

وناقش رحمي مع السفير المصري لدى دولة الجزائر الدكتور مختار وريدة سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي المصري الجزائري في مجالات المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.



كما أجرى لقاءا ثنائيا مع ستيلا ندا بيني ابراهام، وزيرة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا، وتم تأكيد رغبة الجانبين في التوقيع في أقرب فرصة على مذكرة تفاهم بين الجهاز وبين وكالة تنمية المشروعات الصغيرة في جنوب أفريقيا لتعزيز سبل التعاون الفني في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، وتعزيز مجال الرقمنة والحاضنات، والمشاركة في إقامة المعارض بين الجانبين.



يذكر أن المؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة، يهدف إلى تمكين أصحاب القرار والمسؤولين والفاعلين وواضعي السياسات الحكومية في مجال المؤسسات الناشئة من الاطلاع على مستجدات القطاع في أفريقيا وتبادل التجارب والخبرات.

وشهدت القمة مشاركة 34 دولة، حيث تم اعتماد "إعلان الجزائر" الوزاري الثاني المتعلق بتنمية المؤسسات الناشئة، وكذا تم اعتماد "استراتيجية أفريقية موحدة لتقليص هجرة الأدمغة"، وفقا للبيان.