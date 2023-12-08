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BBC

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة

11:19 ص الجمعة 08 ديسمبر 2023

أسعار السمك اليوم

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القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند مستويات أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 70 و76 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 جنيها و105 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 جنيه، و 280 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 95 و195 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 جنيها و115 جنيها.

أسعار السمك اليوم أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور الموقع الرسمي لسوق العبور

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