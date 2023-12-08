البطاطس تصل لـ 15 جنيهًا.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق الجملة بالعبور

القاهرة - مصراوي:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة عند مستوى أسعار الأمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 9 جنيهات و15 جنيها.

البصل بين 13 و22 جنيها.

الكوسة بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الفاصوليا بين 5.5 و8.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 جنيهات و8.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4.5 و7.5 جنيه.

الملوخية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و14 جنيها.

الخيار البلدي بين 9 و10 جنيهات.

البامية بين 35 و45 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الجوافة بين 5 جنيهات و13 جنيها.

الرمان بين 12 و22 جنيها.