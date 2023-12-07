المواد الغذائية: زيادة جنيه في سعر عصير "بست" بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إن شركة المعلبات المصرية، رفعت سعر عصير بست بنحو جنيها واحدا للعبوة بدءا من اليوم.

وأضاف المنوفي، أن الشركة رفعت سعر كيس عصير بست إلى 6 جنيهات مقابل 5 جنيهات قبل الزيادة.

وأشار المنوفي، إلى أن سعر الكرتونة جملة التي تحتوي على 40 كيس ارتفع ليسجل نحو 210 جنيهات، مقابل 180 جنيه قبل الزيادة.