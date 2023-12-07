خريطة الأسعار اليوم: زيادة العدس والجبن والذهب وتراجع السكر

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار العدس والجبن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس بالأسواق مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار السكر، وصعد الذهب بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع:

أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار السمك البلطي والمكرونة وانخفاض البوري والجمبري في سوق العبور اليوم

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يصعد بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار العدس والجبن وانخفاض السكر بالأسواق اليوم (موقع رسمي)