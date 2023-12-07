ارتفاع أسعار العدس والجبن وانخفاض السكر بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار العدس، والجبن الأبيض والرومي خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل، انخفضت أسعار زيت عباد الشمس والسكر في الأسواق خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.04 جنيه، بانخفاض 20 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 40.52 جنيه، بارتفاع 20 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.57 جنيه، بانخفاض 3 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 64 جنيها، بانخفاض 1.24 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 43.87 جنيه، بانخفاض 1.26 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.45 جنيه، بانخفاض 20 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 53.81 جنيه، بارتفاع 1.05 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 80.45 جنيه، بانخفاض 32 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.25 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 311.6 جنيه، بانخفاض 29 قرشا

كيلو الدواجن الطازجة: 91.39 جنيه، بانخفاض 74 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 27.49 جنيه، بارتفاع 91 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.49 جنيه، بارتفاع 24 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 119.62 جنيه، بارتفاع 1.08 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 242.63 جنيه، بارتفاع 11.65 جنيه.

لتر اللبن السائب: 24.65 جنيه، بارتفاع 39 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 66.27 جنيه، بانخفاض 81 قرشا.