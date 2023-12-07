انخفاض الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الكوسة، والخيار الصوب في سوق الجملة بالعبور، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 9 جنيهات و15 جنيها.

البصل بين 13 و22 جنيها.

الكوسة بين 7 جنيهات و13 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

الفاصوليا بين 5.5 و8.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 جنيهات و8.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4.5 و7.5 جنيه.

الملوخية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و14 جنيها، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 9 و10 جنيهات.

البامية بين 35 و45 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5.5 و7.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الجوافة بين 5 جنيهات و13 جنيها.