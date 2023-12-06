سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء خلال تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1853 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2382 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2780 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 3177 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 22240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2025 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الأربعاء، بزيادة 5.6 دولارا بنسبة 0.28% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب