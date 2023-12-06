"شغلني" تطلق أول مركز توظيف للشركة بمحافظة سوهاج

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة "شغلني"، اليوم الأربعاء، بالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبدعم من رجل الأعمال نجيب ساويرس، إطلاق أول مركز توظيف لشغلني بمحافظة سوهاج، بحضور كلٍ من المهندس نجيب ساويرس، ويمنى مصطفى مدير برنامج أعمال مصر.

وقال عمر خليفة، رئيس مجلس ادارة شركة شغلني، إن العمل بأول مركز توظيف لشغلني بسوهاج سيبدأ في الأول من يناير المقبل، والذي يعد بمثابة بداية لسلسلة من المراكز والتي ستنتشر وتغطي جميع محافظات مصر.

وأضاف أن طريقة عمل المركز ستكون عن طريق الإعلان عن الوظائف المتاحة، وعلى راغبي العمل أن يملأ الاستمارة ثم يجري مقابلة مع مسؤول التوظيف داخل المركز، وفي حالة قبوله يتم تعيينه فوراً.

وأشار خليفة إلى أن المركز سيوفر آلاف فرص العمل للفنيين والإداريين وخدمة العملاء الذين يعملون في مجال الأغذية والسيارات والقطاع العقاري وغيرها.

كما يقدم المركز برامج تدريبية لراغبي العمل، إضافة إلى خدمات الشمول المالي وتمكين المرأة، بحسب خليفة الذي أكد أن اختيار محافظة سوهاج جاء لتوفير فرص عمل لآلاف الشباب بمحافظات صعيد مصر.

وقالت يمنى مصطفى، مدير برنامج أعمال مصر، إن الشراكة مع شركة "شغلني" تتيح فرص توظيف حقيقية للشباب في صعيد مصر خاصة أن برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدف إلى خلق فرص عمل للشباب والسيدات خاصة في مدن صعيد مصر.

وأضاف أن ذلك يأتي مع التركيز على القطاعات المستهدفة لبرنامج أعمال مصر، وهي اللوجستيات وتكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الأخضر والصناعات الإبداعية والثقافية.