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BBC

البورصة تهبط بنسبة 1.69% بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:20 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

البورصة

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كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.69% إلى مستوى 24704 نقاط، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.4%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.43%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 279.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع 60.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 340.5 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.54% إلى مستوى 25127 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

البورصة مؤشر البورصة البورصة EGX30

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