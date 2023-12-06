ارتفاع أسعار العدس وزيت الذرة وانخفاض السكر بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار العدس، وزيت الذرة، والجبن الأبيض خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل، ارتفعت أسعار السكر المعبأ، والجبن الرومي في الأسواق خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 31.24 جنيه، بارتفاع 27 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 40.32 جنيه، بارتفاع 48 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.6 جنيه، بانخفاض 3 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 63.92 جنيه، بانخفاض 3 قروش.

كيلو السكر المعبأ: 45.13 جنيه، بانخفاض 3.62 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.56 جنيه، بارتفاع 10 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 52.76 جنيه، بارتفاع 1.38 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 80.77 جنيه، بارتفاع 1.88 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.25 جنيه، بانخفاض 9 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 311.45 جنيه، بانخفاض 97 قرشا

كيلو الدواجن الطازجة: 92.13 جنيه، بارتفاع 45 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 26.58 جنيه، بانخفاض 37 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.25 جنيه، بارتفاع 23 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 118.54 جنيه، بارتفاع 20.28 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 230.98 جنيه، بانخفاض 14.11 جنيه.

لتر اللبن السائب: 24.26 جنيه، بارتفاع 41 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 67.08 جنيه، بارتفاع 40 قرشا.