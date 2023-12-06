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ارتفاع أسعار السمك البلطي والمكرونة وانخفاض الكابوريا بسوق العبور اليوم

12:54 م الأربعاء 06 ديسمبر 2023

أسعار السمك اليوم

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والبوري بسوق الجملة بالعبور، اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار الكابوريا، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و74 جنيها، بارتفاع جنيهين.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 و115 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 220 جنيها، و310 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 95 و195 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 90 و120 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.

أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي الأسماك

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