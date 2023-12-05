البورصة تهبط مع نهاية تعاملات جلسة تداول اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.54% إلى مستوى 25127 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.75%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 262.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء 260.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 2.9 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 2.82% إلى مستوى 25265 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.