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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 4 ديسمبر

03:34 م الإثنين 04 ديسمبر 2023

سعر الذهب اليوم

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كتبت- دينا خالد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 3226 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3247 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2841 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2435 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 22728 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب

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