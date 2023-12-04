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البورصة ترتفع بنسبة 2.82% في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

03:29 م الإثنين 04 ديسمبر 2023

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.82% إلى مستوى 25265 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.51%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 339.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 97.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 437.2 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.66% إلى مستوى 24572 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70

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