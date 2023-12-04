خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والدواجن والحديد وقفزة الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار اللحوم، والدواجن، والحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار العدس والدقيق، وعوض سعر الذهب خسارته الصباحية عندما عاد إلى الارتفاع بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

تراجع متوسط أسعار الدواجن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

هبوط كبير في أسعار الحديد اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البصل والفلفل الرومي وارتفاع الخيار بسوق العبور اليوم

65 جنيها للبلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار اللحوم والمسلى وزيادة العدس والدقيق بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يرتفع 40 جنيها للجرام بمنتصف التعاملات