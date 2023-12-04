انخفاض أسعار اللحوم والمسلى وزيادة العدس والدقيق بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الأرز المعبأ، واللحوم الطازجة، والدواجن، والجبن الرومي، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والدقيق، والعدس، والجبن الأبيض في الأسواق خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 30.41 جنيه، بانخفاض 1.59 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 40.88 جنيه، بارتفاع 3.01 جنيه

كيلو الدقيق المعبأ: 22.15 جنيه، بارتفاع 1.35 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 63.14 جنيه، بانخفاض 63 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 44.2 جنيه، بارتفاع 67 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.32 جنيه، بارتفاع 64 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 51.74 جنيه، بارتفاع 1.68 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 77.31 جنيه، بانخفاض 5 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.08 جنيه، بانخفاض 39 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 311.32 جنيه، بانخفاض 4.84 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 89.63 جنيه، بانخفاض 3.84 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 29.27 جنيه، بارتفاع 73 قرشا.

كيلو الفول السائب: 41.58 جنيه، بارتفاع 8 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 113.14 جنيه، بارتفاع 18.72 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 243.33 جنيه، بانخفاض 10.07 جنيه.

لتر اللبن السائب: 24.51 جنيه، بارتفاع 90 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 65.92 جنيه، بانخفاض 1.03 جنيه.