هبوط كبير في أسعار الحديد اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الحديد في الأسواق هبوطا كبيرا خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت بشكل طفيف، حسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38476 جنيها، بتراجع 993 جنيها.

سعر طن حديد عز: 40517 جنيها، بتراجع 1039 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2286 جنيها، بزيادة 9 جنيهات.