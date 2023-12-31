تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 31 ديسمبر

كتبت- دينا خالد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 3579 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3638 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3182 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2728 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25426 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.