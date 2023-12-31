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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد والسكر والزيت والطماطم والسمك البلطي

03:22 م الأحد 31 ديسمبر 2023

أسعار الحديد

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كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت والدواجن والدقيق والسكر والزيت واللحوم في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد، بحسب بيانات بوابة السلع المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وشهد سعر الذهب تقلبات خلال تعاملات اليوم.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

متوسط أسعار الدواجن في الأسواق يتراجع بتعاملات اليوم الأحد (موقع رسمي)

تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الطماطم والفاصوليا وزيادة الكوسة والفلفل بسوق العبور

تراجع أسعار السمك البلطي والمكرونة والكابوريا والجمبري اليوم بسوق العبور

انخفاض أسعار الدقيق والسكر والزيت واللحوم في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

أسعار الحديد الحديد الدواجن الزيت اللحوم السمك البلطي

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