سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، وزاد الجرام بقيمة 15 جنيها مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2113 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2714 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3170 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 نحو 3623 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2063 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بانخفاض 2.63 دولار بنسبة 0.13% بنهاية تعاملات أمس الجمعة مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة، وفق بيانات بلومبرج، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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