انخفاض أسعار الدقيق والسكر والزيت واللحوم في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الدقيق، والسكر، وزيت عباد الشمس، وزيت الذرة، واللحوم، والدواجن، والجبن الرومي، والمسلى الصناعي في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند مستوياتها أمس، وذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل ارتفعت أسعار الأرز السائب، والعدس المعبأ، والجبن الأبيض خلال تعاملات اليوم بالأسواق، وفقا لبيانات البوابة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 30.78 جنيه، بانخفاض 15 قرشا

كيلو الفول المعبأ: 38.91 جنيه، بانخفاض 21 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.73 جنيه، بانخفاض 1.22 جنيه

لتر زيت عباد الشمس: 64.1 جنيه، بانخفاض 1.35 جنيه

كيلو السكر المعبأ: 37.32 جنيه، بانخفاض 3.14 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.23 جنيه، بانخفاض 41 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 53.11 جنيه، بارتفاع 2.1 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.47 جنيه، بانخفاض 4.98 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.14 جنيه، بانخفاض 21 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 309.69 جنيه، بانخفاض 1.25 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 89.26 جنيه، بانخفاض 1.39 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.79 جنيه، بارتفاع 2.25 جنيه.

كيلو الفول السائب: 39.69 جنيه، بارتفاع 58 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 124.6 جنيه، بارتفاع 3.19 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 237.08 جنيه، بانخفاض 5.18 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 25.6 جنيه، بارتفاع 12 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي:66.33 جنيه، بانخفاض 5.84 جنيه.