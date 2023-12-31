انخفاض أسعار الطماطم والفاصوليا وزيادة الكوسة والفلفل بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم، والفاصوليا، والباذنجان البلدي بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، وفي المقابل ارتفعت أسعار الكوسة، والفلفل الرومي والحامي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و8.5 جنيه، بانخفاض جنيه.

البطاطس بين 5 جنيهات و12 جنيها.

البصل بين 10 جنيهات و25 جنيها.

الكوسة بين 8 جنيهات و16 جنيها، بارتفاع جنيه.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيها، بانخفاض جنيه.

الباذنجان البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 5.5 و8.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الملوخية بين 7 جنيهات و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.

البامية بين 40 و45 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 6 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الجوافة بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 12 و26 جنيها.

الكانتلوب بين 7.5 و9.5 جنيه.