سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يتراجع خلال تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1863 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 2396 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2795 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 3194 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 22360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2072 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات الجمعة بزيادة 35 دولارا بنسبة 1.76% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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